После финиша Гран При Абу-Даби Кристиан Хорнер подвёл итоги невероятно успешного сезона – руководитель Red Bull Racing убеждён, что эти успехи команда должна посвятить Дитриху Матешицу.

Кристиан Хорнер: «Это был невероятный год! Семнадцать побед плюс ещё две в спринтах, пять победных дублей, чемпионский титул, Кубок конструкторов, к тому же мы были очень близки к тому, чтобы наши гонщики заняли два первых места в личном зачёте.

Это стало возможным благодаря упорному труду людей, которых мы не видим на гонках, потому что они остаются за кулисами событий – но все они приложили колоссальные усилия, чтобы выиграть этот чемпионат. Мы даже представить не могли, что когда-нибудь добьёмся таких успехов.

Но в предыдущие годы мы испытали и горечь поражений. Наша команда доминировала в сезоне 2013 года, а в 2014-м, после смены технического регламента, оказалась далеко позади. Но мы никогда не переставали верить, продолжали идти к нашей цели, и с нами по-прежнему немало тех специалистов, что работали в Red Bull Racing в те годы. Конечно, есть и немало новых людей, и вся команда слаженно трудилась, чтобы преодолеть все испытания и вернуться на лидирующие позиции.

В прошлом году нам это удалось, а в 2022-м мы сделали следующий шаг и выиграли Кубок конструкторов после перерыва, длившегося восемь лет. В прошлом году, когда завершился сезон, вся команда была просто без сил – после всего того, что нам пришлось пережить. В этом году были и успехи, и неудачи, и проблемы, которые надо было решать, но одной из самых больших потерь стала кончина Дитриха Матешица, основателя нашей команды.

Он страстно любил Формулу 1 и очень многим гонщикам дал возможность проявить себя, поэтому всё, чего мы добились в этом году, мы должны посвятить ему».