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Автоспорт

Мик Шумахер: Завтра есть шанс заработать очки

Мик Шумахер: Завтра есть шанс заработать очки

В своей последней квалификации за Haas F1 Мик Шумахер шестой раз за сезон опередил напарника по команде Кевина Магнуссена…

Мик Шумахер (13-й): «Первая сессия прошла неплохо, а вторая – просто здорово. До финала не хватило меньше двух десятых – приятно оказаться так близко. Я доволен этим результатом и буду готовиться к гонке.

Мы близки к призовой десятке, есть шанс заработать очки, да и гонщики AlphaTauri совсем рядом. Надеюсь, мы опередим их на старте и сможем контролировать ситуацию. В борьбе за позицию в Кубке конструкторов для нас очень важно опередить их на финише. На этом и сосредоточимся».

Кевин Магнуссен (16-й): «Казалось, по сравнению с пятницей мы сделали шаг вперёд, но из-за трафика мне пришлось остановиться на последнем секторе почти на полминуты перед быстрым кругом, в результате я начал его на остывшей резине. Борьба была столь плотной, что даже одна десятая позволила бы мне приблизиться к первой десятке.

К сожалению, сегодня нам не удалось повторить то, что мы сделали на прошлой неделе. В гонке борьба будет не менее плотной, завтра многое решит стратегия и контроль за износом шин».

Источник:www.f1news.ru

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