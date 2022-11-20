Окон: Соперники оказались быстрее, чем мы ожидали

В Абу-Даби Эстебан Окон прошёл в финал квалификации, а его напарник Фернандо Алонсо оказался 11-м, но стартует на позицию выше из-за штрафа Даниэля Риккардо.

Эстебан Окон (8-й): «Я очень доволен квалификацией и благодарен команде. Мы стремились максимально использовать потенциал машины и прибавляли с каждой сессией.

Наши главные конкуренты быстры в этот уик-энд, они даже быстрее, чем мы ожидали, так что завтра нужно полностью сосредоточиться на борьбе, хорошо провести гонку и заработать очки».

Фернандо Алонсо (11-й): «Сегодня в квалификации машине не хватало скорости, так что мы можем быть довольны, что стартуем десятыми. В первой сессии результаты были плотными, а во второй несколько машин умещались в одну десятую.

Мы знаем, что обгонять завтра будет непросто, но я в последний раз за карьеру выступаю за Alpine, постараюсь получить удовольствие от борьбы и добиться хорошего результата, закончив сезон на высоком уровне.

Я очень рад, что Себастьян Феттель прошёл в финал. Не то чтобы мы пытались ему помочь, но мы следим за его результатами и хотим, чтобы уик-энд прошёл для него гладко.

Завтра он стартует девятым, а я – десятым, я буду действовать очень осторожно на старте и первом круге. Будем надеяться, что мы оба увидим клетчатый флаг».