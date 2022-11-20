Пьер Гасли: Весь уик-энд я был позади

В субботу в AlphaTauri упорно работали над повышением скорости машины, но только Юки Цуноде удалось выйти во вторую часть квалификации…

Юки Цунода (12-й): «Я доволен сегодняшним днем. Я немного ошибся в 6-м повороте на последнем быстром круге, но в целом результат соответствует нашим ожиданиям.

Мне очень нравится трасса в Абу-Даби, год назад я финишировал здесь четвёртым, а завтра стартую совсем недалеко от призовой десятки и с оптимизмом жду гонку.

Мы знаем, что заработать очки будет непросто, но вчера мы были быстры на длинной дистанции. Думаю, мы сможем отыграть несколько мест и заработать очки, позволяющие команде завершить сезон на восьмом месте в Кубке конструкторов».

Пьер Гасли (17-й): «Из-за сложностей с настройкой машины я весь уик-энд был позади. Сегодня мы сделали небольшой шаг вперед, но этого оказалось недостаточно – машина продолжала скользить в медленных поворотах.

Трафик во время квалификации напоминал Лондон в час пик. Впрочем, это касается всех. Впереди длинная и сложная гонка, но всегда есть шанс отыграть позиции.

Завтра меня ждёт последняя гонка в составе AlphaTauri – это особенно эмоциональный уик-энд для меня и команды. Я провел с ними много времени за последние пять лет, эти воспоминания останутся в моей памяти навсегда».