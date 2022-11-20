В Формуле 1 победителям и призёрам будут вручать медали

Начиная с Гран При Абу-Даби победитель и призёры гонок Формулы 1 будут получать медали за свои достижения. Традиционные кубки, которые ранее получали гонщики на подиуме, теперь будут вручаться только победителю гонки и представителю победившей команды.

Во многих командах принято, что кубки гонщики отдают командам, получая взамен копии. Вводя вместо кубков медали, в Формуле 1 хотят, чтобы «у гонщиков оставался уникальный личный сувенир на память за выдающееся достижение».

Что помешает командам вместо кубков забирать у гонщиков медали, в FIA не уточнили.

Новая награда называется «Медаль FIA» (FIA Medal). Пока неизвестно, будет ли отличаться дизайн медалей на разных Гран При, но на каждой из них будет указан порядковый номер этапа в истории Формулы 1. В Абу-Даби на медалях будет указан 1079-й Гран При.

Два последних года в Формуле 1 уже вручали медали – первой тройке по итогам субботнего спринта.