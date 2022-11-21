Перес считает, что Ферстаппен ему помешал…

Стартовав вторым, Серхио Перес должен был опередить стартовавшего третьим Шарля Леклера, чтобы завоевать второе место в личном зачёте, но после второго пит-стопа не смог догнать монегаска, имея преимущество свежих шин, и закончил гонку третьим.

По ходу гонки Серхио связался с командой, попросив, чтобы Ферстаппен, ехавший в тот момент в двух секундах впереди, ускорился, позволив ему проехать ключевой для себя отрезок на свежих шинах в максимальном темпе, но этого не произошло.

После гонки Перес сказал, что Ферстаппен помешал эффективной реализации его стратегии двух пит-стопов…

Серхио Перес: «Так устроен наш спорт, одни гонки вы выигрываете, другие проигрываете. Сегодня Ferrari и Шарль отлично провели гонку, лучше нас контролировали работу шин, они были сильнее, особенно на первом отрезке.

В какой-то момент мы обсуждали стратегию одного пит-стопа, но шины уже перегрелись и потеряли эффективность. Мне пришлось рано сменить резину, и на втором отрезке, когда ехал позади Макса – у него была стратегия одного пит-стопа, а у меня – двух, я не смог атаковать в полную силу, потеряв на этом около двух секунд.

Кроме того, позади Пьера Гасли я потерял около секунды, а может и больше. Там постоянно были синие флаги, но у него была своя борьба, а в такой ситуации уступить позицию бывает непросто. В какой-то момент мне показалось, что он уступает место, я атаковал – и, к счастью, в последний момент смог затормозить, иначе бы мы столкнулись и Пьер получил бы штраф. Но это последняя гонка. Я рад, что смог финишировать.