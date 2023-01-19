Джидда останется в календаре до 2027 года

Дебютный Гран При Саудовской Аравии состоялся в 2021 году на временной трассе в Джидде, но в 2026 году этап должен переехать в Киддию после окончания строительства стационарного автодрома. Однако сегодня организаторы Гран При Саудовской Аравии сообщили, что трасса в Джидде будет принимать этапы Формулы 1 как минимум до 2027 года.

«Важно, что мы гарантировали будущее трассы в Джидде, – рассказал промоутер этапа Мартин Уитакер. – Для этого мы работали с FIA и Формулой 1, чтобы удостовериться, что мы сможем и дальше принимать гонки в Джидде до тех пор, пока продолжаются строительные работы в Киддии.

Автодром в Кидии проектируется как лучшее в мире место для Формулы 1 и развлечений. Это уникальный проект, и мы все хотим поскорее туда приехать, но в ближайшем будущем всё наше внимание и внимание всего мира будет направлено на Джидду».