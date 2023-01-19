Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Джидда останется в календаре до 2027 года

Джидда останется в календаре до 2027 года

Дебютный Гран При Саудовской Аравии состоялся в 2021 году на временной трассе в Джидде, но в 2026 году этап должен переехать в Киддию после окончания строительства стационарного автодрома. Однако сегодня организаторы Гран При Саудовской Аравии сообщили, что трасса в Джидде будет принимать этапы Формулы 1 как минимум до 2027 года.

«Важно, что мы гарантировали будущее трассы в Джидде, – рассказал промоутер этапа Мартин Уитакер. – Для этого мы работали с FIA и Формулой 1, чтобы удостовериться, что мы сможем и дальше принимать гонки в Джидде до тех пор, пока продолжаются строительные работы в Киддии.

Автодром в Кидии проектируется как лучшее в мире место для Формулы 1 и развлечений. Это уникальный проект, и мы все хотим поскорее туда приехать, но в ближайшем будущем всё наше внимание и внимание всего мира будет направлено на Джидду».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт