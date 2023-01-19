Тото Вольфф: Команда должна ставить достижимые цели

Руководитель Mercedes Тото Вольфф осторожно оценивает шансы команды в 2023 году. По словам австрийца, отыграть отставание, которое у Mercedes было в прошлом году, непросто, и первые выводы о перспективах команды в новом сезоне можно будет делать только после зимних тестов в Бахрейне.

Тото Вольфф: «Мы прекрасно понимаем, насколько далеко оказались позади, и в каких областях отстаём. Команда усердно работает над машиной, которая сможет решить эти проблемы. Однако только на тестах мы поймём, смогли ли раскрыть потенциал, который, как мы считаем, был в прошлогодней машине.

У нас нет сомнений, что когда проигрываешь полсекунды, то отыграть такое отставание от Red Bull или Ferrari невероятно сложно. Тем не менее, команда полна решимости сделать это, но всё же мы должны ставить перед собой достижимые цели.

Если мы выйдем на уровень, на который надеемся, то сможем бороться в первых рядах – это станет отправной точкой. Однако мы не считаем, что нам что-то гарантированно. Вполне возможно, что у нас окажется такое же отставание, каким оно было в конце прошлого сезона».