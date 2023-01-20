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Автоспорт

Фонд из Саудовской Аравии предложил $20 миллиардов за Ф1

Фонд из Саудовской Аравии предложил $20 миллиардов за Ф1

Новостное агентство Bloomberg сообщило о предложении государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии выкупить Формулу 1 у нынешних владельцев чемпионата Liberty Media.

По сведениям издания, предложение поступило ещё в начале 2022 года. Государственный инвестиционный фонд предложил за акции Формулы 1 20 миллиардов долларов США. Однако предложение не заинтересовало Liberty Media и было отклонено.

Компания Liberty Media приобрела Формулу 1 в 2016 году за $4,4 миллиарда, но текущая оценка стоимости чемпионата составляет $15,2 миллиарда, поэтому неудивительно, что сумма в $20 миллиардов не заинтересовала владельцев. Тем не менее, в инвестиционном фонде дали понять, что предложение остаётся в силе, если в Liberty Media решат продать свой актив.

В последние годы Саудовская Аравия активно инвестирует в автоспорт. С 2021-го в Формуле 1 проводится национальный этап в Джидде, в Киддии идёт строительство стационарного автодрома, а команды вовсе получили предложение перенести свои базы из Великобритании в эту ближневосточную страну.

Источник:www.f1news.ru

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