Формула 2: Тео Пуршер продолжит выступать за ART

В 2023 году французский гонщик Тео Пуршер проведёт свой третий сезон в Формуле 2. Действующий вице-чемпион продолжит выступать за команду ART Grand Prix.

Тео Пуршер: «Я очень рад продолжить карьеру в Формуле 2 вместе с ART Grand Prix, которая стала для меня семьёй. За последние три года мы многое пережили вместе, и теперь важно подготовиться к 2023 году с командой, которая хорошо знает меня и поможет максимально раскрыться.

В прошлом году нам немного не хватило до успеха, но мы получили опыт, который сделает нас сильнее. Я приложу все усилия, чтобы принести титул команде в этом году».

Помимо выступлений в Формуле 2, Тео Пуршер будет резервным гонщиком Alfa Romeo в Формуле 1.