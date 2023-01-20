Логан Сарджент: Мой сезон уже начался!

Мы уже выкладывали ролик, снятый Шарлем Леклером, о ходе подготовки к новому сезону. Новобранец Williams Логан Сарджент тоже рассказал в своём блоге на сайте команды, как тренируется во время зимней паузы.

Логан Сарджент: «Прошло несколько месяцев с того момента, как со мной подписали контракт, но я до сих пор до конца не осознал реальность произошедшего. Я тренируюсь с максимальной отдачей, чтобы подготовиться к предстоящим вызовам, но будучи уже гонщиком Формулы 1, я не чувствую особой разницы с тем, что было в прошлом. Вероятно, я этого и не почувствую до того момента, когда на первом этапе сезона в четверг мы пойдём по трассе.

Недавно я ездил в Португалию на тренировочный сбор с моим тренером Беном. Поездка получилась напряжённая, но прошла хорошо! Мы многого добились и продолжаем совершенствоваться.

В типичный день в тренировочном лагере мы просыпались в шесть часов утра, выпивали смузи и съедали снэк перед первой тренировкой. Каждый день занятия были разными, но в основном по утрам мы уделяли внимание кардионагрузкам, чтобы начать день правильно. Затем мы завтракали чем-нибудь протеиновым и совершали долгую пробежку в окрестностях лагеря или на пляж, что было потрясающе.

После обеда мы занимались чем-то с меньшими нагрузками – играли в теннис или американский футбол. В конце дня была силовая сессия в тренажёрном зале с нагрузками на шею и туловище.

Я делал всё возможное, чтобы насладиться каждой минутой тренировок, поскольку знаю, какие вызовы меня ждут в этом году, и насколько высокая физическая нагрузка за рулём машин Формулы 1. Но я годами работал над тем, чтобы попасть в Формулу 1.

Я должен гарантировать, что в лучшей форме начну сезон – именно это придаёт мне мотивацию упорно трудиться. Команда уже объявила дату презентации, я очень взволнован, но чувствую, что мой сезон уже начался!»