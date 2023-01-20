Себастьен Лёб и Адриен Тамбэ выступят в Гонке чемпионов

Организаторы Гонки чемпионов, которая пройдёт 28-29 января 2023 года в шведском Пите-Хавсбад, объявили имена ещё двух участников.

В соревнованиях примут участие девятикратный чемпион мира по ралли и победитель прошлогодней Гонки чемпионов Себастьен Лёб и победитель eTouring Car World Cup 2022 года Адриен Тамбэ. В Кубке наций Лёб и Тамбэ представят команду Франции.

Себастьен Лёб: «За прошедшие 20 лет у меня накопилось много воспоминаний о Гонке чемпионов. Всегда приятно встретиться с гонщиками в такой приятной обстановке.

Во время соревнований нам приходится адаптироваться ко всем машинам, а заезды по снегу и льду в Швеции только усложняют задачу. Непросто бороться с парнями из стран Скандинавии, но в прошлом году мне удалось найти скорость! В финале было весело бороться с Себастьяном Феттелем, и я буду рад пройти этот путь заново в этом году.

Я рад, что мы вместе с Адриеном представим Францию в Кубке наций. Надеюсь, мы принесём Франции победный дубль».

Адриен Тамбэ: «Для меня большая честь впервые выступить в Гонке чемпионов. В детстве мне очень нравилось смотреть эти соревнования по телевизору. Я с нетерпением жду возможности самому принять участие и побороться с легендами автоспорта, в том числе с моими героями детства!»