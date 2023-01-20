Штайнер: У Шумахера хорошие шансы в Mercedes

После того, как в Haas отказались от сотрудничества с Миком Шумахером, немецкий гонщик подписал контракт резервного пилота с Mercedes. Руководитель американской команды Гюнтер Штайнер считает, что Мик нашёл удачный вариант продолжения карьеры.

Гюнтер Штайнер: «Я считаю, что у него хорошее место в Mercedes, ведь у них есть много родственных команд. Ник де Вриз получил возможность сесть за руль Williams, после чего подписал постоянный контракт в AlphaTauri.Так что у Шумахера хорошие шансы. Я надеюсь, что ни у кого из гонщиков не возникнет проблем со здоровьем, но если возникнет, Мик сможет их заменить.

Иногда шаг назад приводит к двум шагам вперёд. Мик нашёл место в команде, в которой у него наилучшие шансы получить место за рулём в будущем.

Мы расстались с Миком, но это не значит, что мы расстались в ссоре. В конце концов, мы действовали максимально открыто, и именно поэтому до сих общаемся с Миком».