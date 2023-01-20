Сирил Абитебул: Hyundai не собирается в Формулу 1

В четверг стартовал первый этап нового сезона WRC – ралли Монте-Карло. Перед началом заездов на встречу с журналистами вышел новый руководитель заводской команды Hyundai Сирил Абитебул. Учитывая богатый опыт Абитебула в автоспорте, у него спросили, не планирует ли корейский автоконцерн дебютировать в Формуле 1.

«У нас нет конкретных планов, — ответил Сирил Абитебул на вопрос о Формуле 1. – Очевидно, что компания Hyundai стремится к глобальному развитию и представляет новую и уникальную линейку продуктов, поэтому участие в автоспорте для нас важно с точки зрения поддержки бизнеса.

Мы считаем участие в чемпионате мира по ралли лучшим способом для поддержания продаж автомобилей в «А-классе». Мы хотим увидеть, как в дальнейшем будет развиваться этот сегмент, и хотим убедиться, что участие в ралли остаётся актуальным. В данный момент это наш главный приоритет. Мы должны побеждать и гарантировать, что участие в ралли в интересах основного бизнеса.

Что касается Формулы 1, я не хочу говорить «Да», поскольку сразу пойдут заголовки, что Hyundai собирается в Формулу 1. Для начала мы должны быть уверены, что участие в той или иной серии отвечает интересам бизнеса».