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Автоспорт

В Andretti уже наняли технического директора

В Andretti уже наняли технического директора

Команда Andretti Cadillac только недавно заявила о своём намерении подать заявку на участие в Формуле 1, и уже приступила к набору ключевых сотрудников. Автор проекта Майкл Андретти рассказал, что уже принял на работу технического директора будущей команды Формулы 1.

Майкл Андретти: «Мы наняли довольно много сотрудников, и несколько человек уже работают у нас. В основном мы наняли на работу ведущих инженеров – можно сказать, что мы на пути к своей цели.

У нас уже есть технический директор команды, имя которого мы объявим позже».

Источник:www.f1news.ru

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