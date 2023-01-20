В FIA не разрешили Херте выступить в американской Ф3

Колтон Херта был одним из претендентов на место в AlphaTauri в 2023 году, но американскому гонщику не хватило очков, чтобы получить суперлицензию для выступлений в Формуле 1. Для того, чтобы заработать недостающие очки, Колтон собирался выступить в американской Формуле 3.

Скотт Гудьир, руководитель американской Формулы 3 и Формулы 4 рассказал, что в FIA не дали разрешения Херте на участие в молодёжной серии.

«Участники наших серий получают очки для суперлицензии, и победа в американской Формуле 3, Формуле 4 или Формуле Regional приносит больше очков, чем титул в серии Indy Lights, – рассказал Скотт Гудьир в подскасте Racer to Racer. – В июле Брайн Херта, отец Колтона, позвонил мне с вопросом, можем ли мы организовать для его сына возможность выступить в Формуле 3, поскольку ему нужны были очки для суперлицензии.

Мы одобрили заявку, но Колтон не смог получить разрешение на участие от FIA. Решение оказалось неприятным, поскольку команды и гонщики Формулы 3 были в восторге и предвкушали возможность сравнить свои силы с одним из лучших гонщиков».

Поскольку Колтон Херта не получил суперлицензию, в AlphaTauri подписали контракт с Ником де Вризом, который заменил в команде ушедшего в Alpine Пьера Гасли.