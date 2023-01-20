Видео: Шарль Леклер готовится к новому сезону

Гонщик Ferrari Шарль Леклер опубликовал ролик, в котором рассказал и показал, как проходит его подготовка к новому сезону Формулы 1. Тренировочный лагерь Леклера расположен в живописных Доломитовых Альпах, поэтому вице-чемпион мира прошлого года не только проводит часы в тренажёрном зале, но и занимается активными видами спорта в горах.

Нет смысла пересказывать весь ролик – это тот случай, когда лучше посмотреть, но короткую цитату Шарля из видео мы приведём: «Конечно, бывают дни, когда мне не особо хочется тренироваться, но такова жизнь, это часть игры. В конце концов, победы меня мотивируют. В 2022-м у нас не получилось, но я планируют добиться успеха в 2022-м.

Думаю, я встал взрослее. Каждый сезон в Формуле 1 ты узнаешь что-то новое и меняешься. Не могу сказать, что был какой-то момент, когда я подумал: «Ладно, это я должен изменить». Речь о небольших переменах. После каждой ошибки ты учишься и растёшь, так что я стал более зрелым».