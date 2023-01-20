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Чемпион Формулы 3 прошлого сезона Виктор Мартен продолжит карьеру в Формуле 2. В 2023-м участник Гоночной академии Alpine будет выступать за команду ART Grand Prix, где станет напарником своего соотечественника Тео Пуршера.

Виктор Мартен: «Сезон 2023 года ожидается захватывающим и мотивирующим. После успешного года в ART я и не думал делать следующий шаг вперёд в другой команде. Не могу дождаться выступлений в Формуле 2 в составе такой профессиональной и опытной команды.

Тесты в Абу-Даби помогли развеять сомнения, которые у меня были относительно адаптации к машине, но мне было комфортно за рулём, поэтому я уверен. Моя цель состоит в том, чтобы сделать максимум возможного ради завоевания титула в дебютном сезоне. В ART в моём распоряжении есть все необходимые инструменты».