Alfa Romeo представит новую машину 7 февраля

Если в Alfa Romeo определились с датой презентации новой машины позже многих, это вовсе не значит, что в Хинвиле выбиваются из графика подготовки к сезону. Шасси 2023 года, получившее индекс C43, будет представлено 7 февраля.

«Дата, которую вы долго ждали. Чтобы увидеть вашу новую любимую машину, присоединяйтесь к нам 7.02», – такое сообщение появилось на страницах Alfa Romeo в социальных сетях.

Пятисекундный анимационный ролик, задача которого лишь в том, чтобы посильнее заинтриговать публику, также содержит информацию о времени и месте презентации: она пройдёт в Цюрихе и начнётся в 10.00 по среднеевропейскому времени, т.е. в полдень по Москве.

Впрочем, поскольку команды стремятся заниматься созданием новой техники как можно дольше, можно предположить, что в этот день мы увидим лишь шоу-кар в несколько обновлённой раскраске, ведь зимние тесты стартуют только в Бахрейне только 23 февраля. Хотя такого подхода придерживаются не все: например, в Aston Martin уверяют, что сразу покажут реальную машину. Как будет в случае с Alfa Romeo, мы узнаем уже достаточно скоро.

Подтверждённые даты презентации новых машин

Дата Команда Машина Место проведения 03/02 Red Bull Racing RB19 Нью-Йорк, США 06/02 Williams FW45 на сайте команды 07/02 Alfa Romeo C43 Цюрих, Швейцария 11/02 AlphaTauri AT04 Нью-Йорк, США 13/02 Aston Martin AMR23 Сильверстоун, Великобритания 13/02 McLaren MCL37 Уокинг, Великобритания 14/02 Ferrari — Маранелло, Италия 15/02 Mercedes F1 W14 Сильверстоун, Великобритания 16/02 Alpine A523 Лондон, Великобритания — Haas F1 VF-23 —