Джордж Расселл: Сложности научили меня стойкости

Джордж Расселл считается одним из самых перспективных гонщиков своего поколения: до Формулы 1 он выиграл все чемпионаты, в которых участвовал, а в Williams добивался более высоких результатов, чем позволяла машина.

Джордж Расселл: «Мне не потребовалось много времени на адаптацию в Williams, потому что у меня был настрой: «Всё так, как есть, и я ничего не могу с этим поделать». Я не думаю о том, что не могу изменить, и стараюсь максимально использовать сложную ситуацию. Мне кажется, это помогает мне стать сильнее.

Конечно, я хочу стать победителем, чемпионом мира, а в Williams постоянно приходилось бороться за позиции в конце пелотона. В 2020-м всё прошло лучше, чем в 2019-м, но нам всё равно было недостаточно этого.

Когда я впервые вышел во вторую часть квалификации, мы с командой праздновали успех. Однако со временем привыкаешь к таким результатам, и хочется выйти в финал. Мы очень обрадовались, когда я впервые квалифицировался в десятке, но затем появилось желание проходить в финал во всех квалификациях. Пока не станешь чемпионом, никогда не будешь доволен достигнутым. Я благодарен за то, что в Williams смог учиться, не привлекая к себе внимания. Я старался как можно лучше подготовиться к тому моменту, когда у меня будет машина, позволяющая достичь моей цели».

На Гран При Сахира 2020 года Джордж Расселл заменил заболевшего Льюиса Хэмилтона и впервые работал c Mercedes по ходу гоночного уик-энда. Тогда многие ждали от него победы, но уик-энд неудачно сложился для команды. Британский гонщик рассказал, что те проблемы многому его научили.

«Я получил не только опыт работы в Mercedes, но и другие уроки, – говорит Расселл. – Умение справляться с разочарованием и отыграться – часть жизни и спорта с высоким уровнем конкуренции. Как известно, невозможно выиграть титул за одну гонку – это можно сделать только по ходу сезона. Всегда будут сложные гоночные уик-энды, будут успехи и неудачи. Но если вы не сможете отыграться после поражений, вы всё испортите себе и команде. Нужно справляться с разочарованиями, делать выводы и двигаться вперед.

Сейчас я гораздо лучше готов к решению подобных проблем. По-моему, тем, у кого лёгкая карьера или жизнь, сложнее справляться с трудностями. Именно поэтому я благодарен за то, что несколько раз оказывался в сложных ситуациях – это помогло мне стать более стойким. Я хотел бы выиграть гонку в Сахире, но в моей карьере должны быть и другие запоминающиеся моменты.

Я хочу стать разносторонним гонщиком, чтобы вспоминая себя через 20 лет, говорить: «У меня была очень успешная карьера, у каждого результата есть причины, и сложности помогли мне стать более сильным гонщиком». Я считаю, что та гонка в Бахрейне, где я упустил победу, поможет мне стать сильнее. Если бы я выиграл, это напоминало бы сказку, и я, возможно, не стал бы настолько высоко ценить такое достижение».

Джордж Расселл добавил, что поддерживает Ландо Норриса в его стремлении открыто говорить о психологических проблемах: «Нужно открыто говорить о психологическом здоровье, особенно мужчинам. Люди считают это проявлением слабости, но мне кажется, что всё наоборот: вы показываете свою силу, если можете говорить на эти темы.

Не могу сказать, что сомневался в себе, но у меня были моменты разочарования и сложности с тем, чтобы справиться с тяжёлыми временами в своей профессиональной карьере, что иногда переходило и в личную жизнь. Мы все настолько эмоциональны, что если что-то огорчает в профессиональном плане, то это переходит в личную жизнь, и практически мы катимся по спирали вниз. Мне кажется, что надо сразу справляться с этими сложностями, а не прятаться от них. Я благодарен, что пережил те эмоции – без них я бы не научился справляться с неудачами».