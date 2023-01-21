Фелипе Масса: Алонсо был самым трудным напарником

Самым успешным периодом в карьере Фелипе Массы, конечно, были годы сотрудничества с Ferrari, и в то время напарниками бразильца были такие выдающиеся гонщики, как Михаэль Шумахер, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо.

В интервью польскому онлайн-изданию Swiatwyscigow.pl он заявил, что сложнее всего ему было именно с испанцем, с которым он делил боксы Скудерии с 2010 по 2013 гг.

«Безусловно, он был самым трудным напарником из всех, с кем мне доводилось иметь дело, – вспоминал вице-чемпион мира 2008 года. – Он исключительно талантливый гонщик, но работать с ним в одной команде было тяжело.

Коллектив был разделён, и в конечном итоге это не способствовало делу. А моя позиция была не настолько сильной, чтобы заставить руководство Скудерии прислушиваться ко мне. Зато наше сотрудничество с Михаэлем Шумахером складывалось фантастически успешно, я очень многому у него научился. Он невероятный гонщик и отличался уникальным подходом к работе. В своё время у нас были очень тесные рабочие отношения.

Когда моё время в Ferrari подходило к концу, я был уверен, что моё место в команде (в 2012-м) займёт Роберт Кубица. Для меня это не было проблемой, потому что он этого заслуживал. Но затем произошла та авария на трассе ралли – это было нечто совершенно неслыханное. Я очень переживал за него, ведь такой хороший гонщик упустил столь важный шанс в карьере. И я никогда не думал, что он сможет вернуться за руль.

Если же говорить о моей карьере, то я бы не стал ничего менять. Я получил и немало удовольствия, и огромный опыт. Впрочем, если бы была возможность изменить что-то одно, я бы предпочёл по итогам сезона 2008 года заработать на одно очко больше».

Фелипе можно понять, ведь этого было бы достаточно, чтобы он остался в истории Формулы 1 как чемпион мира.