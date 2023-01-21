Франц Тост: Лично я очень высоко ценю Мика Шумахера

Франц Тост рассказал, что в AlphaTauri рассматривали кандидатуру Мика Шумахера, но в итоге сделали иной выбор, и в 2023-м за команду из Фаэнцы будет выступать Ник де Вриз.

После того, как Пьер Гасли подписал контракт с Alpine, в AlphaTauri вместе с Red Bull искали ему замену, и сначала, в их поле зрения попал американец Колтон Херта, а затем и Шумахер.

«По моей инициативе мы тогда уже начали обсуждать его кандидатуру, – подтвердил Тост в интервью немецкой телекомпании RTL. – Я убеждён, что Мик – талантливый гонщик, у него есть все необходимые качества, чтобы сделать успешную карьеру в Формуле 1, поэтому я был не прочь усадить его за руль нашей машины.

Но этому было не суждено осуществиться по политическим причинам, и проблемой стало то, что он в своё время был в молодёжной программе Ferrari. Но лично я очень высоко его ценю».

В итоге Мик Шумахер подписал контракт с Mercedes и в этом сезоне будет выполнять обязанности резервного пилота заводской команды штутгартского концерна в надежде вернуться в гонки через год.