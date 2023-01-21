Хью Бартер дебютирует в Формуле 3

Команда Campos, выступающая в Формуле 3, объявила о подписании контракта на 2023 год с 17-летним Хью Бартером. В прошлом году австралийский гонщик выступал за Campos в испанской Формуле 4, где одержал шесть побед и занял второе место по итогам сезона.

Хью Бартера ждёт дебют в Формуле 3, однако он уже успел опробовать машину молодёжной серии на осенних тестах, проехав 63 круга за два дня.

Хью Бартер: «Я очень рад объявить, что в этом году буду выступать в Формуле 3 за Campos Racing. Здорово продолжить сотрудничество с командой после успешного сезона в Формуле 4. Кроме того, я хочу поблагодарить моего главного спонсора – компанию Platinum High Integrity Technologies. Без них всё это было бы невозможно».