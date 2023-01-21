Леклер: В физподготовке есть пробелы, надо тренироваться

Пару дней назад Шарль Леклер появился в столице Франции, точнее в парижском пригороде Берси, где расположен спортивно-концертный комплекс Accor Arena, чтобы посмотреть выездной матч американских баскетбольных клубов «Чикаго Буллз» и «Детройт Пистонз», выступающих в НБА.

Направился он туда не один, а в компании Пьера Гасли и Эстебана Окона, гонщиков Alpine, и для него это было что-то вроде небольшой передышки в процессе интенсивной подготовки к сезону. В частности, он совсем недавно вернулся из итальянских Доломитовых Альп, где вместе с инструкторами по физической подготовке и несколькими коллегами по команде Ferrari прошёл тренировочные сборы.

«Настала пора тренировок. После зимних праздников я немного потолстел, хотя на самом деле всё не так плохо, ведь даже в это время я старался не делать глупостей, – рассказал Шарль в своём видеоотчёте о времени, проведённом в горах. – Я не позволил себе налегать на фондю и раклет даже в Рождество! Но пришло время вновь браться за дело, и всё идёт хорошо. В моей физической подготовке есть пробелы, так что надо постараться их ликвидировать.

В остальное время года надо просто поддерживать форму, тот уровень силовой подготовки, которого мы стараемся достичь сейчас, посвящая тренировкам целые дни. Надо работать над собой как можно более интенсивно, ведь сразу после тренировочного периода начинается подготовка к презентации новой машины, к тестам, и нам предстоит очень много общаться с прессой. Свободного времени уже не будет, поэтому вся неделя таких сборов практически полностью посвящена разного рода тренировкам».

Мысль Шарля продолжил Андреа Феррари, его личный тренер: «Программа тренировок сейчас не такая, какой будет во время сезона. Сейчас он должен работать намного больше. По ходу сезона это непросто, ведь слишком много времени занимают перелёты и прочие дела, поэтому именно зимний период – самое важное время.

Мы же начали работать с Шарлем очень давно, когда он был ещё совсем юным парнем. И теперь я вижу, как он постепенно меняется, мужает и становится всё крепче физически».