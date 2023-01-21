Суд снял обвинения с Жана Алези по делу о взрыве петарды

В конце 2021 года Жан Алези стал участником неприятной истории с криминальным оттенком – бывший гонщик Формулы 1 приехал к архитектурной мастерской бывшего парня своей сестры и взорвал на крыльце здания петарду. Взрыв получился настолько мощным, что повредил дверь и оконную раму.

Полиция довольно быстро вычислила Алези и задержала его на сутки. Жан объяснял случившееся неудачной шуткой и возместил владельцу мастерской причинённый ущерб.

Накануне во Франции состоялось судебное заседание по этому делу. Учитывая, что у потерпевшего не было претензий к бывшему гонщику Формулы 1, а Алези признал вину и полностью возместил ущерб, суд снял с Жана все обвинения.