Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Суд снял обвинения с Жана Алези по делу о взрыве петарды

Суд снял обвинения с Жана Алези по делу о взрыве петарды

В конце 2021 года Жан Алези стал участником неприятной истории с криминальным оттенком – бывший гонщик Формулы 1 приехал к архитектурной мастерской бывшего парня своей сестры и взорвал на крыльце здания петарду. Взрыв получился настолько мощным, что повредил дверь и оконную раму.

Полиция довольно быстро вычислила Алези и задержала его на сутки. Жан объяснял случившееся неудачной шуткой и возместил владельцу мастерской причинённый ущерб.

Накануне во Франции состоялось судебное заседание по этому делу. Учитывая, что у потерпевшего не было претензий к бывшему гонщику Формулы 1, а Алези признал вину и полностью возместил ущерб, суд снял с Жана все обвинения.

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт