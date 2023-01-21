Тото Вольфф: Хорнер на мне зациклился

По мнению Тото Вольффа, его персона занимает слишком много места в сознании Кристиана Хорнера, однако руководитель команды Mercedes не расположен говорить на эту тему.

Вольфф и Хорнер возглавляют соперничающие команды, и неудивительно, что их мнения по многим вопросам расходятся, однако в последнее время их словесные перепалки приобретают всё более острый характер, что, разумеется, привлекает внимание и прессы, и болельщиков. Например, в прошлом году они не раз пикировались по таким вопросам, как раскачка новых машин на высоких скоростях, нелегальные элементы днища и нарушения финансового регламента.

Когда Вольффа спросили об этом в интервью лондонской газете The Times, он сказал: «Я бесплатно поселился в его голове. Этот человек на мне зациклился. Но каждую секунду, потраченную на разговоры о Хорнере, я считаю впустую потерянным временем».

Обострение противостояния руководителей Mercedes и Red Bull Racing произошло, когда их гонщики, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон, сражались за победу чемпионате 2021 года. Всем памятна неоднозначная концовка финального этапа сезона, чему способствовали противоречивые решения Майкла Маси, в то время занимавшего пост директора гонок FIA, в результате чего титул выиграл голландец.

Видимо, тяжёлый осадок в душе Тото Вольффа останется надолго, если не навсегда: «Под конец гонки конкретный человек принимал решения, не отражённые ни в каких правилах, и они оказались столь радикальными, что привели к результатам, в которые было невозможно поверить.

В такие моменты, когда нарушаются принципы справедливости, вы перестаёте любить этот спорт. Этого человека уволили из FIA, потому что он допустил ошибку. Впрочем, теперь всё это в прошлом. Я по-прежнему часто об этом вспоминаю, но уже без особого гнева. Просто уму непостижимо, что всё могло вот так сложиться.

Хотя в Формуле 1 у меня было немало замечательных моментов. Я люблю нашу команду, люблю принимать новые вызовы. Но по-настоящему я люблю свою семью. У меня трое детей, они в возрасте 21 года, 18 и 5 лет, и самые приятные чувства я испытываю, когда семья собирается вместе.

Сюзи Вольфф, моя супруга, стала для меня идеальным партнёром. И она ездит на машинах быстрее, чем я, но это наименее важное из всех её достоинств. Мы с ней по-настоящему родственные души».