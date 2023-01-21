Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Тото Вольфф выставил на продажу Ferrari F40

Тото Вольфф выставил на продажу Ferrari F40

Руководитель Mercedes Тото Вольфф выставил на продажу Ferrari F40 из своей коллекции. Машина находится в Великобритании в салоне эксперта по продажам Тома Хартли-младшего.

В описании к Ferrari F40 сказано, что на машину выдан сертификат Ferrari Red Book Classiche, что означает наличие оригинального шасси, кузова, двигателя и коробки передач. На одометре итальянской классики всего 5536 километров. Цена – по запросу.

Тото Вольфф уже не впервые продаёт коллекционные машины. Несколько лет назад он выставлял на продажу Ferrari Enzo и LaFerrari Aperta.

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт