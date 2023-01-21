Руководитель Mercedes Тото Вольфф выставил на продажу Ferrari F40 из своей коллекции. Машина находится в Великобритании в салоне эксперта по продажам Тома Хартли-младшего.

В описании к Ferrari F40 сказано, что на машину выдан сертификат Ferrari Red Book Classiche, что означает наличие оригинального шасси, кузова, двигателя и коробки передач. На одометре итальянской классики всего 5536 километров. Цена – по запросу.

Тото Вольфф уже не впервые продаёт коллекционные машины. Несколько лет назад он выставлял на продажу Ferrari Enzo и LaFerrari Aperta.