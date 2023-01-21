В Haas F1 дадут Нико Хюлкенбергу время на адаптацию

В 2023 году Нико Хюлкенберг возвращается в Формулу 1 в качестве гонщика основного состава Haas F1 и станет новым напарником Кевина Магнуссена. В американской команде надеются, что 35-летний немецкий пилот с опытом 181 Гран При сможет регулярно бороться за очки, и это позволит ей подняться на более высокие позиции в Кубке конструкторов.

«Не могу сказать, что я всегда рассчитываю на очки, потому что не знаю, насколько хорошей будет новая машина, – заявил Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, в эфире телеканала RTL. – Но задача Нико – постоянно стремиться к высоким результатам и постоянно выжимать из машины максимум. Делать это надо насколько часто, насколько возможно.

У меня нет особых волнений по поводу Нико. Вполне логично, что мы задумывались, как он себя покажет, ведь в предыдущие три года он редко выступал в гонках. Но он нормально отработал на тестах, и в прошлом году, когда в начале сезона ему пришлось заменять Себастьяна Феттеля за рулём Aston Martin, он неплохо справился.

Конечно, чтобы полностью адаптироваться и восстановить физическую форму, понадобится время. На это мы дадим ему несколько гонок, но он один из тех парней, кто пилотировал разные машины и выступал не только в Формуле 1, но также в гонках на выносливость, и хорошо умеет воспринимать всё новое».

Буквально вчера в Haas F1 сообщили, что Нико Хюлкенберг побывал на базе команды и прошёл процедуру подгонки сиденья.