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Автоспорт

В Mercedes опровергли слухи о зарплате Хэмилтона

В Mercedes опровергли слухи о зарплате Хэмилтона

На днях мы приводили сведения из французского бизнес-издания Sportune, которое сообщило, что по новому контракту, переговоры о котором идут между Mercedes и Льюисом Хэмилтоном, зарплата семикратного чемпиона мира вырастет до 70 миллионов евро в год. Более того, Льюис рассчитывает на 10-летний контракт посла марки Mercedes, который будет приносить ему ещё по 25 миллионов евро в год.

Озвученные цифры настолько взбудоражили гоночное сообщество, что Mercedes пришлось в срочном порядке их опровергать.

«Это дикие предположения, – заявил официальный представитель команды немецкому новостному агентству SID. – Они совершенно необоснованны».

Источник:www.f1news.ru

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