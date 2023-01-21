Williams получила дополнительные инвестиции от Dorilton

В 2022-м команда Williams вновь откатилась на последнее место Кубка конструкторов, хотя за год до этого была восьмой. В прошлом сезоне её гонщики заработали лишь 8 очков, и столь неубедительные результаты, а также сложности с привлечением новых спонсоров стали причиной слухов, что владеющий Williams фонд Dorilton Capital собирается команду продавать.

Однако меры, принятые американскими инвесторами в последнее время, свидетельствуют об обратном. Похоже, что в Dorilton вложили в команду из Гроува дополнительные 36 млн. фунтов стерлингов.

Как пишет британская пресса, 22 декабря Williams получила эти средства за пакет акций команды, и хотя пока нет точной информации, кому они достались, есть основания предполагать, что именно фонд Dorilton Capital увеличил свою долю.

Вместе с недавними кадровыми решениями этот ход говорит о том, что инвесторы намного более активно занимаются делами команды: пост руководителя Williams 20 февраля займёт Джеймс Ваулз, бывший главный стратег Mercedes. Он заменил Йоста Капито, при котором команда смогла прибавить, но судя по всему, прошлогодние результаты инвесторов разочаровали, и были приняты решительные действия.

Дополнительные денежные вливания помогут команде в какой-то мере стабилизировать её положение, ухудшившееся после ухода ряда спонсоров, в том числе канадской корпорации Sofina и ассоциированных с ней брендов, оказывавшей весьма щедрую поддержку Николасу Латифи на протяжении его трёх сезонов в Williams.

Но в 2023 году канадца заменил американский дебютант Логан Сарджент, который станет новым напарником Алекса Элбона. Каких результатов он сможет добиться в Формуле 1, покажет время, но в любом случае ему ещё предстоит адаптироваться и к команде, и к новой для него технике, и к атмосфере паддока чемпионата мира.

Финансовая отчётность Williams за 2022 год будет опубликована позже, и тогда экономическая ситуация команды станет более понятной.