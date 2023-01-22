Алези: Вассёру предстоит во многом полагаться на Мекиса

Жан Алези, бывший гонщик Формулы 1, в лучшие годы своей карьеры выступавший за Ferrari, уверен, что Фредерику Вассёру, только что возглавившему Скудерию, предстоит во многом полагаться на Лорана Мекиса, спортивного директора команды.

Вассёру, несмотря на весь его предыдущий опыт, полученный в годы руководства такими командами, как Renault и Sauber, впоследствии переименованной в Alfa Romeo, в Маранелло предстоит решать сложнейшие задачи, чтобы оправдать связанные с ним ожидания. Понятно, ему понадобятся верные союзники, и Алези полагает, что одним из них должен стать Мекис.

«Безусловно, чтобы команда могла двигаться вперёд, необходимо добиться перемен к лучшему в целом ряде аспектов, – поделился он в интервью итальянскому журналу Autosprint. – Я считаю, что Вассёру предстоит во многом полагаться на Лорана Мекиса. Он уже несколько лет работает в Ferrari и идеально подходит на роль человека, который поможет новому руководителю разобраться, какие области необходимо реформировать, а в каких ничего менять не надо, ведь потенциал у команды есть.

Например, если бы мне сказали, что в Ferrari собираются всё больше говорить по-французски, я бы сразу запротестовал. Маранелло находится в Италии, там надо говорить только по-итальянски. Но давайте честно признаем, что в прошлом году были моменты, когда в области тактики Ferrari казалась беспомощной, и в этом плане однозначно надо что-то менять, в противном случае команда не сможет добиться успеха».