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Автоспорт

Alfa Romeo пока остаётся без руководителя команды

Alfa Romeo пока остаётся без руководителя команды

В Alfa Romeo одними из последних назвали дату презентации машины – она пройдёт в Цюрихе утром 7 февраля. Как пишет швейцарский таблоид Blick, обычно неплохо информированный о том, что происходит в Хинвиле, поговаривают, что на машине C43 больше не будет логотипов польской нефтегазовой компании Orlen, поскольку сотрудничество с Робертом Кубицей, похоже, завершилось.

Не исключено, что титульным спонсором команды останется только Alfa Romeo. Хотя в официальном заявочном листе FIA на 2023 год, датированном серединой декабря, её полное наименование по-прежнему включает название польского концерна.

10 января Андреас Зайдль, новый исполнительный директор Sauber Group, был представлен коллективу, насчитывающему более 500 сотрудников, и в своём обращении к подчинённым он сказал буквально следующее: «К сожалению, вам придётся набраться терпения, поскольку назначение нового руководителя команды произойдёт позже».

Новых слухов на эту тему газета не приводит, но в своё время в качестве возможных кандидатов она называла и Майка Крака, который возглавляет команду Aston Martin F1, и Маттиа Бинотто, от услуг которого отказались в Ferrari.

Несколько строк из свежей публикации Blick привести всё-таки стоит, поскольку адресованы они Фредерику Вассёру, бывшему руководителю Alfa Romeo:

«Остаётся лишь надеяться, что Зайдль будет решать проблемы, возникающие на гоночных трассах, быстрее предшественника, и не станет весь сезон публично раздавать красивые обещания. Ведь за последние 13 гонок команда заработала лишь 4 очка, и это едва не привело к серьёзному провалу, поэтому надо радоваться, что она смогла удержаться на 6-м месте Кубка конструкторов. Зайдлю и будущему руководителю команды надо будет работать более открыто».

Источник:www.f1news.ru

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