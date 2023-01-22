Чарли Вурц одержал две победы в Новой Зеландии

Чарли Вурц лидирует в новозеландской серии Formula Regional Oceania после двух побед на втором этапе в Теретонге, проходившем в этот уик-энд.

Неделю назад он начал выступления в этом зимнем чемпионате с двух подиумов, а сейчас развил первый успех и, выиграв две гонки из трёх, возглавил личный зачёт серии. Он опережает новозеландского гонщика Каллума Хеджа на 24 очка.

Субботнюю гонку Хедж начинал с поула, но Вурц, стартовавший со второй позиции, сразу его опередил и вышел вперёд уже после пары поворотов. Каллум продолжал вплотную преследовать Чарли, но сын бывшего гонщика Формулы 1 и победителя «24 часов Ле-Мана» смог довести гонку до победы.

В соответствии с регламентом серии во второй гонке применяется реверсивная стартовая решётка, и утром в воскресенье отличился Хедж: в условиях переменчивой погоды он стартовал с 7-й позиции, но смог пробиться вперёд и первым пересёк линию финиша на 6 секунд раньше ближайшего преследователя.

Вурц занял 4-е место, после чего уверенно отыгрался в дневной гонке, которая считается основной и продолжается 30 кругов: стартовал с поула и никому не уступил лидерства до самого финиша. Второе место занял всё тот же Каллум Хедж.

«Можно только радоваться таким результатам, – сказал Чарли, завершив программу воскресенья. – Нам удалось хорошо тронуться с места – я знал, что это было важнее всего. Каллум сегодня очень быстрый, а мне, возможно, немного не хватало темпа по сравнению со вчерашним днём, и с этим ещё надо разобраться.

Я не знал, как сложится старт, но всё получилось. Правда, резина постепенно начинала сдавать, поэтому мне пришлось внимательно смотреть в зеркала и следить за действиями Каллума».

Третий этап серии пройдёт через неделю на автодроме имени Криса Эймона, расположенном близ города Филдинга на Северном острове Новой Зеландии.