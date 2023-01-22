Деталь машины Хэмилтона с его автографом уйдёт с молотка

У болельщиков Льюиса Хэмилтона и коллекционеров уникальных вещей, связанных с Формулой 1, есть шанс приобрести деталь Mercedes W11, да ещё с автографом семикратного чемпиона мира. Конечно, если эти люди не слишком стеснены в средствах.

Речь о торцевой пластине заднего крыла машины, на которой Льюис выступал в 2020 году и выиграл свой седьмой и последний на настоящий момент титул. Раритет был передан австрийскому благотворительному фонду Österreichische Sporthilfe лично Тото Вольффом, руководителем команды Mercedes.

Аукцион пройдёт в режиме онлайн вечером 10 февраля. В описании лота говорится, что Хэмилтон оставил автограф на карбоновой пластине в декабре прошлого года, что её размеры приблизительно равняются 80 х 80 см, и к ней прилагается официальный сертификат Mercedes-AMG F1 Team.

К вечеру воскресенья никто не предложил за деталь больше 10 тысяч евро, однако ожидается, что она уйдёт с молотка за 50 тысяч. Все деньги, собранные на аукционе, будут направлены на поддержку австрийских спортсменов, у которых те или иные проблемы со здоровьем. В настоящий момент фонд работает с 263 такими атлетами.