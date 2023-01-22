Грожан: Чем больше опыта, тем сильнее хочется им делиться

Через неделю в Дайтоне стартует 24-часовой марафон, с которого начинается автоспортивный сезон в США, но квалификационные заезды проходят уже в этот уик-энд. В 2023 году в этой гонке впервые принимает участие Роман Грожан – экс-пилоту Формулы 1 предстоит выступать в категории GTD Pro за рулём спорткара Lamborghini команды Iron Lynx в одном экипаже с Андреа Кальдарелли и Мирко Бортолотти, которые уже дважды побеждали в Дайтоне.

Хотя Грожан не новичок в гонках на выносливость, и в своё время провёл сезон в чемпионате FIA GT1, а в 2010-м стартовал в Ле-Мане, ему предстоит за короткое время многому научиться. До этого года он никогда не пилотировал ни Lamborghini Huracan GT3 Evo2, ни другие машины этой категории, но ему повезло в том, что его напарники – очень опытные мастера.

«Безусловно, мне хотелось вернуться в гонки на выносливость, особенно после пандемии, когда я сидел дома и проехал виртуальные «24 часа Ле-Мана», – приводит слова Грожана издание Racer. – Мне так понравилось делить машину с другими гонщиками, что я по-настоящему захотел принять участие в чём-то подобном.

В 2021-м я понял, что американские гонки – невероятно интересные, и полюбил их. Ещё в прошлом году я хотел выступить в Дайтоне, но в то время это было сложновато, ведь тогда я только что перебрался с континента на континент».

Роман выступает за команду Andretti Autosport в серии IndyCar и пока не собирается расставаться в гонками машин с открытыми колёсами, но не исключено, что в будущем он перейдёт в WEC. В 2024 году Lamborghini готовится перейти в категорию LMDh, а пока Грожан начинает с менее мощного класса.

«Из нескольких вариантов предложение Lamborghini было однозначно лучшим, – продолжил он. – Начнём с того, что это уникальная марка. Весьма интересно и то, что у компании уже есть проект, связанный с категорией LMDh, а пока я с удовольствием буду набираться опыта в классе GT3 и изучать американские гонки на выносливость.

Чем больше у тебя опыта, тем меньше ты должен доказывать себе и окружающим. И тогда тебе всё сильнее и сильнее хочется им делиться. Полагаю, для меня полезно наконец-то поработать за рулём машины не одному, а с товарищами по экипажу, ведь вы вместе и в дни успехов, и в дни неудач».