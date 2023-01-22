Хэмилтон: Будем надеяться, что год сложится отлично!

В зимнее межсезонье команды Формулы 1 завершают работу над новыми машинами, и, с одной стороны, в этот период закладывается основа будущих успехов, хотя с другой, что-то может пойти не так – как это было с Mercedes в прошлом году, и только ближе к концу сезона в Брэкли смогли заметно подтянуться и во многом отыграть отставание от лидеров.

Ещё один характерный момент, связанный с межсезоньем – некоторый дефицит информации, который продолжается до презентаций новой техники. Но чтобы не терять связи с болельщиками, в Mercedes поделились коротким видео, в котором Льюис Хэмилтон благодарит всех их за поддержку и рассказывает о своём настрое в преддверии сезона 2023 года.

Льюис Хэмилтон: «Если бы не вы, меня бы здесь не было, поэтому я очень благодарен всем за вашу энергию, за вашу преданность, целеустремлённость и твёрдость духа. Я всё это чувствую, и всё это меня вдохновляет: сезон 2023 года может стать именно таким, каким нам хочется.

Поэтому давайте настроимся на позитив и будем надеяться, что год сложится отлично!»

Презентация новой Mercedes W14 запланирована на 15 февраля, но вполне вероятно, что Хэмилтон вернётся за руль раньше: 1-2, а также 7-8 февраля его команда планирует работать с Pirelli на шинных тестах, которые пройдут в Ле-Кастелле и Хересе. Разумеется, на них будет использоваться прошлогодняя машина.