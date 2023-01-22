ROC: В Пите-Хавсбаде завершается строительство трассы

В этом году традиционная Гонка чемпионов во второй раз пройдёт в шведском местечке Пите-Хавсбад. До неё остаётся меньше недели, и организаторы отчитались о том, что строительство ледовой трассы идёт полным ходом и близится к завершению.

Температуры там в эти дни держатся немного ниже нуля градусов, и прогноз вполне благоприятный: местные синоптики обещают, что 28 и 29 января погода будет примерно такая же.

В арсенале гоночной техники, с которой предстоит иметь дело участникам ROC в 2023 году, произошли изменения: вместо спорткаров Porsche 718 Cayman GT4 они будут соревноваться на испанских Cupra Urbanrebel Concept с электрическими силовыми установками, развивающими 435 л.с. Слово «concept» в название включено не случайно, поскольку серийное производство таких электромобилей начнётся только в 2025 году.

Остальные машины знакомы всем, кто участвовал в ROC в последние годы: это ралли-кроссовые электромобили Zeroid X1 (335 л.с.), которые используются FIA в чемпионате мира по ралли-кроссу в категории RX2e. Разве что теперь у них новое название, ведь ещё год назад они именовались просто FIA RX2e.

Также гонщики, представляющие разные страны мира, будут пилотировать ралли-кроссовые Supercars Lite с 320-сильными двигателями внутреннего сгорания, но теперь эти машины полностью работают на биотопливе – такая техника применяется на ROC с 2017 года.

Самая лёгкая машина (по весу, но никак не в плане пилотирования) – это мотовездеходы Polaris RZR c 181-сильными моторами, также работающими на биотопливе. Год назад в финале Гонки чемпионом Себастьен Лёб и Себастьян Феттель сражались именно на RZR, и тогда верх одержал девятикратный чемпион мира по ралли.

Можно добавить, что в программе ROC выступление шведского каскадёра Йонаса Хедберга, который будет демонстрировать свои трюки как раз на таком Polaris RZR.