В Имоле заплатят штраф из-за Ферстаппена, Red Bull и RB9

В прошлом октябре Макс Ферстаппен и его команда Red Bull Racing проводили съёмочный день в Имоле на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. В том числе для этого им понадобилось погонять по знаменитой итальянской трассе на RB9, машине, оснащённой атмосферным двигателем Renault V8 рабочим объёмом 2,4 литра. Именно на ней Себастьян Феттель в 2013 году выиграл свой четвёртый чемпионский титул.

Но в итоге это обернулось для руководства автодрома некоторыми неприятностями: поклонники Формулы 1 прежних лет помнят, как звучали те моторы, которые уже считаются классическими, но в этом и проблема. Датчики шума, расположенные вокруг трассы, сработали, что повлечёт штраф в муниципальную казну Имолы в размере 500 евро.

Местный политик Елена Пенацци прокомментировала инцидент на страницах газеты Corriere dello Sport: «Единственный случай в прошлом году, когда трасса производила избыточный шум, был связан с мероприятием Red Bull. За исключением этого всё было в допустимых пределах, хотя на автодроме проходит множество спортивных событий.

12 октября команда Red Bull Racing использовала более старую машину Формулы 1, из-за чего предельный уровень шума был превышен. Но это продолжалось лишь в течение нескольких кругов».