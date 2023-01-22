В Москве состоялось награждение чемпионов РАФ

20 января в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре состоялась торжественная церемония награждения чемпионов РАФ.

В Церемонии приняли участие президент федерации Виктор Кирьянов, руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, руководитель проектов «Спорт/Образование/Культура» департамента спорта правительства Москвы Елена Першуткина.

2022-й стал юбилейным годом как для РАФ, отмечающей свое 30-летие, так и для её президента, которому исполнилось 70 лет. Однако история автоспорта в России и общественных автомобильных организаций началась на век с лишним раньше.

15 мая мы будем отмечать 120 лет со дня создания Русского автомобильного общества, которое занималось организацией гонок, фиксировало национальные и международные рекорды ещё в Царской России. Интересно, что именно Русское автомобильное общество в своё время послужило прообразом при создании FIA, членом которой сейчас является РАФ.

11 декабря 1992 года генеральная ассамблея FIA приняла РАФ в члены FIA и признала её спортивную власть на всей территории России. В настоящее время РАФ имеет 76 региональных представительств во всех регионах страны, а деятельность федерации структурирована с помощью 21 профильного комитета.

Виктор Кирьянов: «Эта церемония организована специально для наших чемпионов. Это очень важно для спортсмена – знать, что его достижения оценены по достоинству, что есть стимул соревноваться и побеждать. Сейчас мы находимся в сложном периоде, но все цели, которые мы поставили перед собой на этот год, мы выполнили.

Наши спортсмены сохранили возможность выступать и в международных соревнованиях, и вдвойне важно, что они продолжили побеждать. РАФ обеспечила им полную поддержку на всех уровнях. В наступившем году очень важно приложить все силы к развитию автоспорта в России. Я поздравляю всех чемпионов, обладателей трофеев и лауреатов».

Во время торжественной церемонии были вручены награды чемпионам России и победителям Кубка России, а также победителям Кубка РАФ в 12 дисциплинах. Дополнительно были вручены специальные призы и официальные благодарности Российской автомобильной

федерации. Было отмечено возросшее количество женщин, выступающих в различных автоспортивных дисциплинах. В некоторых из них, например, кольцевых гонках, был организован отдельный женский зачет, и победительницы тоже получили свои награды на церемонии.