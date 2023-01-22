В Sauber готовы помочь Райкконену вернуться

Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр заявил, что в Sauber Group помогут Кими Райкконену вернуться в гонки, если у него возникнет такое желание.

Фредерик Вассёр: «Я сказал Кими, что готов помочь, если он решит гоняться где-то ещё. И в Sauber Group готовы помочь, ведь сейчас они присутствуют во многих сериях, в Ле-Мане и в Формуле Е.

Кими ответил, что хотел бы на время отказаться от гонок, а потом – через шесть-восемь месяцев – подумать о том, чем бы хотелось заняться. Думаю, после стольких лет в Формуле 1 сложно завершить карьеру и сразу уверенно сказать: в следующем году я хотел бы выступать в WTCC или где-то ещё. Нужно время подумать.

На самом деле, я не знаю, вернётся ли Райкконен в гонки. Он заслуживает отдыха».