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Автоспорт

В Sauber готовы помочь Райкконену вернуться

В Sauber готовы помочь Райкконену вернуться

Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр заявил, что в Sauber Group помогут Кими Райкконену вернуться в гонки, если у него возникнет такое желание.

Фредерик Вассёр: «Я сказал Кими, что готов помочь, если он решит гоняться где-то ещё. И в Sauber Group готовы помочь, ведь сейчас они присутствуют во многих сериях, в Ле-Мане и в Формуле Е.

Кими ответил, что хотел бы на время отказаться от гонок, а потом – через шесть-восемь месяцев – подумать о том, чем бы хотелось заняться. Думаю, после стольких лет в Формуле 1 сложно завершить карьеру и сразу уверенно сказать: в следующем году я хотел бы выступать в WTCC или где-то ещё. Нужно время подумать.

На самом деле, я не знаю, вернётся ли Райкконен в гонки. Он заслуживает отдыха».

Источник:www.f1news.ru

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