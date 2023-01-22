В Сильверстоуне самолёты пролетят над трассой

Мы писали о том, что Формула 1 запретила организаторам Гран При демонстрационные пролёты военных самолётов перед гонкой. Официально, причиной названо желание сократить углеродные выбросы, но руководство Формулы 1 опасается, что подобные полёты могут быть восприняты как демонстрация военной мощи.

Тем не менее, в Сильверстоуне самолёты пилотажной группы пролетят перед стартом. Racefans цитирует директора автодрома Стюарта Прингла: «Пилотажная группа Red Arrows развлекает болельщиков в Сильверстоуне с 1966 года, и я рад сообщить, что эта традиция продолжится в 2022-м.

Пилотажная группа Королевских ВВС Red Arrows не относится к военной авиации и не попадает под ограничения во время мероприятий Формулы 1. Мы с нетерпением ждем возможности снова увидеть их в Сильверстоуне 3 июля».

Вероятно, это относится и к другим пилотажным группам, как Frecce Tricolori, которые регулярно выступают перед Гран При Италии в Монце.