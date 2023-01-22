WRC: Себастьен Ожье в 9-й раз выиграл Rallye Monte-Carlo

F1News.ru не так уж часто рассказывает о ралли и раллистах, разве что в тех случаях, когда кто-то из гонщиков Формулы 1, действующих или бывших, выходит на старт таких соревнований, причём иногда самого высокого уровня. Именно так в своё время было с Кими Райкконеном, теперь ралли-кар в своё удовольствие пилотирует Валттери Боттас, а Хейкки Ковалайнен в этом году окончательно перешёл в эту категорию автоспорта.

Но сегодня особый случай: Себастьен Ожье, восьмикратный чемпион мира по ралли, установил новый рекорд: он в девятый раз выиграл легендарное Rallye Monte-Carlo, чего до него не удавалось никому.

Надо полагать, ему чуть проще, чем многим соперникам, ведь он родился и вырос как раз в тех краях, где проходит трасса классической гонки. В этот уик-энд Себастьен вновь подтвердил свой класс, пилотируя Toyota GR Yaris Rally1: в четверг он вместе со штурманом Венсаном Ланде показали лучшее время на ночных спецучастках во Французских Альпах, затем в пятницу увеличили своё преимущество, что позволило им в дальнейшем контролировать ход ралли.

В воскресенье Ожье безупречно проехал оставшиеся четыре спецучастка и выиграл ралли. Поскольку вторым финишировал молодой финн Калле Рованперя, также выступающий за заводскую команду японского концерна, Toyota начинает сезон 2023 года с победного дубля.

Третьим по итогам ралли стал Тьери Невиль, выступающий на Hyundai i20 N.

Московские болельщики могут помнить Себастьена по демонстрационным заездам, которые он проводил летом 2011 года в рамках гоночного шоу Moscow City Racing.

Он тогда выступал за команду Citroen и был ещё только на пути к своим главным достижениям, но уже уверенно заявил о себе и начал выигрывать гонки. Тогда мы пообщались с ним в режиме интервью, которое было любопытно перечитать сейчас, почти через 12 лет, когда 39-летний Ожье уже подумывает о завершении карьеры и выступает лишь на отдельных этапах WRC.