Бен Сулайем отреагировал на слухи о $20 миллиардах за Ф1

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем прокомментировал недавние сообщения о том, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов заплатить $20 миллиардов за Формулу 1. Якобы Liberty Media ещё в прошлом году поступило такое предложение, но было отклонено.

«Как блюстители традиций автоспорта FIA, будучи некоммерческой организацией, настороженно реагирует на сильно преувеличенную цену в $20 миллиардов, якобы установленную за Формулу 1, – заявил президент федерации через социальные сети. – Любому потенциальному покупателю мы бы посоветовали обратиться к здравому смыслу и предлагать не просто большие деньги, а ясный и разумный план, направленный на благо нашего спорта.

Наш долг проанализировать, что готовит будущее промоутерам гонок в плане увеличения платы за право принимать Гран При и прочих коммерческих расходов, а также учесть любое неоднозначное влияние, которое подобных шаги могут оказывать на болельщиков».