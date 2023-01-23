Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Бен Сулайем отреагировал на слухи о $20 миллиардах за Ф1

Бен Сулайем отреагировал на слухи о $20 миллиардах за Ф1

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем прокомментировал недавние сообщения о том, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов заплатить $20 миллиардов за Формулу 1. Якобы Liberty Media ещё в прошлом году поступило такое предложение, но было отклонено.

«Как блюстители традиций автоспорта FIA, будучи некоммерческой организацией, настороженно реагирует на сильно преувеличенную цену в $20 миллиардов, якобы установленную за Формулу 1, – заявил президент федерации через социальные сети. – Любому потенциальному покупателю мы бы посоветовали обратиться к здравому смыслу и предлагать не просто большие деньги, а ясный и разумный план, направленный на благо нашего спорта.

Наш долг проанализировать, что готовит будущее промоутерам гонок в плане увеличения платы за право принимать Гран При и прочих коммерческих расходов, а также учесть любое неоднозначное влияние, которое подобных шаги могут оказывать на болельщиков».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт