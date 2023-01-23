Цунода прошёл подгонку сиденья на базе AlphaTauri

AlphaTauri по итогам 2022 года заняла предпоследнее место в Кубке конструкторов, заработав за сезон в четыре раза меньше очков, чем в 2021-м, и, конечно, руководство команды и Red Bull такие результаты не устраивают.

Сложно сказать, как сложится для неё 2023 год, но в любом случае работа над новой машиной вошла в завершающую фазу, и Юки Цунода приехал в Фаэнцу на базу команды, чтобы пройти процедуру подгонки сиденья, о чём команда сообщила в понедельник.

Всем любопытно, какие результаты он будет показывать на фоне нового напарника, Ника де Вриза, которому в 28 лет предстоит провести первый полный сезон в Формуле 1. Голландец в своё время выиграл титул в Формуле 2, а в 2021 году подтвердил своё мастерство, став чемпионом Формулы E. Впрочем, попасть в AphaTauri ему помогло не это, а удачный дебют в прошлогоднем Гран При Италии, когда он заменил за рулём Williams неожиданно заболевшего Алекса Элбона и в дебютной гонке заработал очки.

Кстати, примерно в то же время, когда в социальных сетях появилось фото Цуноды, в Red Bull поделились коротким видео о том, как де Вриз активно готовится к сезону, работая в тренажёрном зале.

С Ником в AlphaTauri связывают большие ожидания, но и Юки почувствует более сильный прессинг, ведь в двух предыдущих сезонах он часто радовал команду хорошими выступлениями. Но теперь из двух её гонщиков он формально наиболее опытный, и хотя иногда Юки способен на хорошую скорость, ему явно не хватает стабильности.

Руководитель команды Франц Тост не раз говорил, что потенциал гонщика в Формуле 1 раскрывается за три года – это значит, что в предстоящем сезоне Цуноде предстоит очень серьёзно поработать, чтобы скорректировать свою репутацию.