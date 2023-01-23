Автоспорт
Формула 2: Полные составы команд в начале сезона
Контракт Джехана Дарувалы с MP Motorsport закрыл последнюю вакансию в Формуле 2. Команды полностью укомплектованы и готовы к стартующим 14 февраля трёхдневным предсезонным тестам.
Составы команд Формулы 2 в 2023-м
Команда Гонщик #1 Гонщик #2 MP Motorsport Деннис Хаугер (Норвегия) Джехан Дарувала (Индия) Carlin Энцо Фиттипальди (Бразилия) Зейн Мэлони (Барбадос) ART Grand Prix Тео Пуршер (Франция) Виктор Мартен (Франция) PREMA Racing Фредерик Вести (Дания) Оливер Берман (Великобритания) Hitech Grand Prix Джек Кроуфорд (США) Айзек Хаджар (Франция) DAMS Аюму Иваса (Япония) Артур Леклер (Монако) Virtuosi Racing Джек Дуэн (Австралия) Амори Кордил (Бельгия) PHM Racing by Charouz Рой Ниссани (Израиль) Брэд Бенавидес (США) Trident Роман Станек (Чехия) Клемент Новалак (Франция) Van Amersfoort Racing Ричард Ферсхор (Нидерланды) Хуан-Мануэль Корреа (США) Campos Racing Куш Маини (Индия) Ральф Бошунг (Швейцария)