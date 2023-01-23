Хэмилтон: Мне приходилось работать вдвое упорнее других

Льюис Хэмилтон, участвуя в подкасте On Purpose, рассказал о становлении его характера, подчеркнув, что школьные годы были самым трудным и самым травматичным периодом его жизни.

«Меня притесняли уже когда я был шестилетним, – рассказал гонщик Mercedes. – В той конкретной школе я был одним из трёх ребят с иным цветом кожи, и парни, которые были старше и сильнее, часто меня обижали.

В другой школе среди 1200 учеников было шесть или семь темнокожих ребят, и трёх из нас постоянно вызывали к директору. Директор школы просто был настроен против нас, особенно против меня. Я действительно чувствовал, что вся эта система мне враждебна, и должен плыть против течения.

Мне казалось, что, возвращаясь домой, я не могу жаловаться родителям, что меня дразнят, что в школе меня опять обидели. Я не хотел, чтобы отец считал меня слабаком…

При этом мне казалось, что если я добьюсь успехов в гонках, отца это порадует, и я думал, что если буду побеждать, то буду принят обществом. Но для этого мне приходилось работать вдвое упорнее других, чтобы всегда быть первым. Я всегда шутил, что если ты не первый, значит, ты уже проиграл.

Хотя, конечно, в жизни я не всегда и во всём побеждал. Но постепенно я понял, что когда ты добиваешься успеха, всё это так скоротечно! Я выигрываю гонку, возвращаюсь домой после очень напряжённого уик-энда и следующие два дня постепенно прихожу в себя, стараюсь сбалансировать своё эмоциональное состояние.

Для меня было очень важно научиться управлять своими эмоциями, и в последние несколько лет я уже иначе смотрю на всё. Я воспринимаю жизнь более широко и знаю, что есть вещи более важные, чем победы в гонках. Поэтому я стараюсь бороться за то, чтобы мир изменился к лучшему».

В последнее время Льюис Хэмилтон использует весь свой авторитет, чтобы сделать автоспорт более многообразной и демократичной средой. Он учредил так называемую «Комиссию Хэмилтона», и она изучает причины, из-за которых представители меньшинств почти не представлены в автоспорте, а через фонд Mission 44 старается поддерживать молодёжь из малообеспеченных семей.