Квалификацию в Дайтоне выиграл Том Бломквист

В следующий уик-энд мировой сезон в гонках на выносливость начнётся с традиционного марафона «24 часа Дайтоны», который пройдёт на автодроме Daytona International Speedway, что находится в штате Флорида.

Но квалификация состоялась уже вчера, и к ней было привлечено повышенное внимание, поскольку впервые в американском чемпионате IMSA соревновались гонщики, выступающие на новейших спортпрототипах класса LMDh заводских команд Acura, BMW, Cadillac и Porsche. Поскольку у этого чемпионата своя специфика, то тут эти машины с гибридными силовыми установками объединены в категорию GTP (Grand Touring Prototype), но это те же самые спортпрототипы, что будут соревноваться в WEC.

Воскресную квалификацию в этом классе выиграл Том Бломквист, опытный швед, родившийся в Великобритании и проживающий в Новой Зеландии. Том выступает на Acura ARX-06 команды Meyer Shank Racing, и свой лучший круг он проехал за 1 мин. 34,031 секунды, всего на 83 сотых перекрыв результат Фелипе Насра.

Бразильский экс-пилот Формулы 1 уже давно и успешно гоняется в серии IMSA и с этого года пилотирует Porsche 963 команды Porsche Penske Motorsport. Экипаж Фелипе будет стартовать вторым, а третий результат остался за Рики Тэйлором, пилотирующим Acura команды Wayne Taylor Racing.

Задача Бломквиста осложнялась тем, что незадолго до окончания сессии она была остановлена красными флагами после аварии Ника Тэнди, другого гонщика заводской команды Porsche. Когда заезды возобновились, у участников квалификации оставалось время только на одну решающую попытку, однако Том отлично справился, хотя потом сетовал, что даже не успел нормально прогреть резину.

«Это была одна из самых трудных сессий, которые я провёл, поскольку мои шины были не вполне готовы, и у меня даже не было хорошего ориентира, так что я рад, что завоевал поул», – сказал довольный Бломквист, впервые в карьере выигравший квалификацию в Дайтоне.

В итоге в следующую субботу в Дайтоне из первых трёх рядов (в каждом по три машины) стартуют два экипажа на спортпрототипах Acura, одна машина Porsche и три Cadillac. Гонщики заводской команды BMW показали только 7-е и 8-е время, но это не значит, что они намного медленнее: первый и восьмой результаты отличаются всего на 0,815 секунды.