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Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Я понял, что соскучился по гонкам

Нико Хюлкенберг: Я понял, что соскучился по гонкам

В этом году Нико Хюлкенберг четвёртый раз за карьеру вернётся в число основных пилотов Формулы 1, сменив за это время семь команд – Force India, Renault, Williams, Sauber, Racing Point, Aston Martin и Haas F1. Нико объяснил своё очередное возвращение тем, что он соскучился по борьбе.

Нико Хюлкенберг: «Пару лет я не слишком переживал из-за того, что не пилотирую машину, наслаждаясь жизнью вне гонок – у неё есть свои преимущества. Но потом я понял, что соскучился по гонкам, вновь появилось желание бороться на трассе.

Я не опасался по поводу того, что это желание не сбудется. Команды сами выбирают, кого они хотят видеть за рулём, кто по их мнению, способен добиться лучших результатов. Думаю, в Haas F1 посмотрели на мою статистику и карьеру, решив, что для них я – лучший выбор».

Источник:www.f1news.ru

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