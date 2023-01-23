Опыт кибергонок пригождается Ферстаппену в реальной Ф1

Макс Ферстаппен считает, что навыки, которые он развил и продолжает совершенствовать в киберспорте, пригождаются ему и за рулём реальной машины Формулы 1.

Двукратный чемпион мира уделяет немало времени виртуальным гонкам, хотя неделю назад он оказался в центре скандала, связанного с техническими проблемами во время виртуального марафона в Ле-Мане, после чего он заявил, что больше не собирается участвовать в подобных соревнованиях, поскольку они превращаются «в клоунаду». Тем не менее, он продолжает сотрудничать с командой Team Redline, в составе которой участвует в кибергонках.

«Главный момент, связанный со всеми гоночными симуляторами, состоит в том, что на них я пилотирую другие машины, не Формулу 1, – рассказал Макс в интервью Washington Post. – Здесь вы должны уметь адаптироваться, корректировать стиль пилотирования, поскольку каждая машина требует своего подхода – это касается работы рулём, газом и выбора гоночных траекторий.

Я постоянно учусь и стараюсь как можно быстрее приспособиться к любой технике. В конечном итоге это оказывается кстати, когда я возвращаюсь в Формулу 1, поскольку подсознательно вы используете весь этот опыт. Иногда вас не совсем устраивают настройки машины Ф1, но вы можете обратиться к багажу самого разнообразного опыта, полученного на симуляторе.

В общем, я стараюсь стать как можно более универсально подготовленным профессионалом. Хотя в кибергонках мне очень не хватает воздействия перегрузок. В реальных гонках вы во многом полагаетесь на ощущения, которые испытываете через рулевое колесо. Хотя должен сказать, что симуляторы становятся всё более реалистичными. Пожалуй, они уже на 90% воспроизводят настоящую гоночную машину.

И всё-таки я считаю, что людям, которые тренировались лишь на симуляторах, необходимо сделать довольно серьёзный шаг, если они хотят перейти в мир реальных гонок. Но мы уже видели такие примеры, так что ничего невозможного нет».