Паффетт стал спортивным директором McLaren Extreme E

Команда McLaren, выступающая в электрической внедорожной серии Extreme E, объявила о назначении Гэри Паффетта спортивным директором. Кроме того, он продолжит выполнять обязанности менеджера McLaren Formula E Team, где он отвечает как за спортивные, так и технические аспекты.

41-летний Паффетт – опытный профессионал, двукратный чемпион DTM, много лет сотрудничавший с McLaren в Формуле 1 в качестве тест-пилота. Также в 2019 году он выступал в Формуле E за HWA Racelab, впоследствии ставшей заводской командой Mercedes – в ней Гэри был спортивно-техническим советником и резервным пилотом. Ныне эта команда преобразована в McLaren Formula E Team.

Гэри Паффетт: «Я рад взять на себя обязанности спортивного директора McLaren Extreme E Team и предвкушаю сотрудничество с этим сплочённым коллективом, в том числе с гонщиками, Эммой Гилмор и Таннером Фаустом, которые в прошлом году показали хорошие результаты и добились большого прогресса.

McLaren Racing пришла в серию Extreme E в 2022-м и выступает довольно успешно – кульминацией стал подиум в финале сезона в Уругвае. Задача в том, чтобы прогресс продолжался и команда постепенно приближалась к лидерам. С нетерпением жду начала сезона в Саудовской Аравии».